Водитель насмерть сбил женщину на глазах ее ребенка в Башкирии

Трагедия случилась вечером 1 октября на улице Комарова в Туймазах. Мужчина за рулем LADA Priora на высокой скорости сбил молодую мать и ее пятилетнюю дочку на нерегулируемом переходе. После этого автомобиль вынесло на тротуар, где он протаранил расположенный рядом магазин.

Молодой человек объяснил полицейским, что просто не заметил пешеходов

Как сообщает информагентство UFA1.RU, 40-летняя женщина скончалась на месте еще до прибытия медиков. Во время удара она телом прикрыла свою дочь, которая с тяжелыми травмами попала в реанимацию местной больницы.

Прибывшие на вызов сотрудники ГАИ установили личность водителя, им оказался 20-летний местный житель. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в его крови.

Трагедия усугубляется тяжелым положением семьи погибшей. Двумя годами ранее от болезни скончался супруг женщины, и теперь девочка осталась полной сиротой. Местные жители организовали сбор средств на похороны матери в ее родной деревне Старый Тамьян и на лечение ребенка.