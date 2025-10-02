Водитель насмерть сбил женщину на глазах ее ребенка в Башкирии

Как сообщает информагентство UFA1.RU, 40-летняя женщина скончалась на месте еще до прибытия медиков. Во время удара она телом прикрыла свою дочь, которая с тяжелыми травмами попала в реанимацию местной больницы.
Прибывшие на вызов сотрудники ГАИ установили личность водителя, им оказался 20-летний местный житель. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в его крови.
Трагедия усугубляется тяжелым положением семьи погибшей. Двумя годами ранее от болезни скончался супруг женщины, и теперь девочка осталась полной сиротой. Местные жители организовали сбор средств на похороны матери в ее родной деревне Старый Тамьян и на лечение ребенка.