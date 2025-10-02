Пьяный вандал устроил погром припаркованных автомобилей в Москве

В четверг, 2 октября, в Северном административном округе столицы мужчина внезапно начал наносить удары по припаркованным во дворе машинам. Но этого ему показалось мало, и он переключился на прохожих, выкрикивая угрозы и оскорбления.

Как сообщает «Вечерняя Москва», на неадекватное поведение прохожего первым обратил внимание один из местных жителей, который незамедлительно обратился в полицию. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, они-то и пресекли противоправные действия гражданина. Преступник попытался оказать сопротивление, однако его быстро нейтрализовали и заковали в наручники.

Нарушителем оказался 40-летний уроженец Саратовской области. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего не смог внятно отвечать на вопросы о причинах своих действий. После задержания дебошира передали сотрудникам полиции, расследование инцидента продолжается.