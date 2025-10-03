Дорожный конфликт закончился поножовщиной на Дмитровском шоссе в Москве

Инцидент произошел вечером 2 октября в Москве, когда молодые люди возвращались домой. К ним на электросамокате подъехал неизвестный и спровоцировал словесную перепалку.

Как сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», разговор закончился тем, что 36-летний житель Подмосковья внезапно достал оружие и нанес супругу удар в область живота. Преступник попытался скрыть следы своего деяния — он спрятал клинок под лавкой в соседнем дворе и быстро покинул место событий. Однако правоохранительные органы оперативно организовали розыск и задержали подозреваемого в кратчайшие сроки.

Медики госпитализировали раненого мужчину, а следователи возбудили уголовное дело по факту нападения. Суд принял решение о мере пресечения в виде заключения агрессора, который ранее уже имел судимости, под стражу. Полиция продолжает расследовать все обстоятельства произошедшего.