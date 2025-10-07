Неопознанный летающий объект убил водителя на трассе через лобовое стекло

Как сообщает новостное издание WGNTV9, он насквозь пробил лобовое стекло и попал в водителя, из-за чего тот потерял контроль над машиной. Она на большой скорости врезалась в бетонную стену, и в результате столкновения пострадавший скончался от полученных травм на месте ДТП еще до приезда врачей. Полиция пока не разглашала его личность.
Сотрудники дорожной инспекции штата обратились к очевидцам событий с просьбой предоставить любую информацию или видеозаписи инцидента, которые помогут определить точное происхождение предмета. Расследование продолжается.