Неопознанный летающий объект убил водителя на трассе через лобовое стекло

Инцидент случился ранним утром 6 октября на федеральной дороге имени Дэна Райана в США. Массивный металлический предмет, который, по одной из версий, оторвался от фургона с прицепом, отлетел на внедорожник GMC Yukon.

Как сообщает новостное издание WGNTV9, он насквозь пробил лобовое стекло и попал в водителя, из-за чего тот потерял контроль над машиной. Она на большой скорости врезалась в бетонную стену, и в результате столкновения пострадавший скончался от полученных травм на месте ДТП еще до приезда врачей. Полиция пока не разглашала его личность.

Сотрудники дорожной инспекции штата обратились к очевидцам событий с просьбой предоставить любую информацию или видеозаписи инцидента, которые помогут определить точное происхождение предмета. Расследование продолжается.