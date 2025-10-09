Голубь стал причиной массового ДТП в Хабаровске

Как сообщает телеграм-канал Amur Mash, машина отправилась в занос и врезалась в припаркованные и движущиеся по соседним полосам автомобили. В результате череды столкновений пять из них получили серьезные повреждения.
Прибывшие на место событий врачи оперативно доставили единственного пострадавшего в ближайшую больницу, у него диагностировали перелом ноги.
Движение на том участке улицы временно ограничивали, пока экстренные службы очищали проезжую часть от обломков.
На данный момент полиция продолжает расследование инцидента.