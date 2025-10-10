Пермяк отсудил у дилера 4 млн рублей за бракованную LADA Granta

Как сообщает «РБК», история началась с приобретения гражданином LADA Granta за 860 тысяч рублей. Вскоре новый владелец обнаружил целый ряд серьезных производственных дефектов, включая неисправности стеклоподъемников и ступичных подшипников. Первая судебная экспертиза подтвердила наличие недостатков, после чего была достигнута договоренность, по которой машину вернут компании, а клиенту — деньги.

Однако представители ответчика сразу же начали оказывать давление на истца. Они направили ему письмо с угрозами возбуждения уголовного дела за мошенничество, если тот срочно не передаст им автомобиль. Под этим нажимом он вернул транспортное средство, не дожидаясь полного возврата денег. Дилер инициировал повторную экспертизу, которую провела организация, ранее уже выносившая заключения в его пользу. И на этот раз эксперты, конечно же, не обнаружили дефектов.

Юристы, представлявшие интересы жителя Перми, позднее смогли доказать в апелляции, что недостатки действительно существовали, а их последующее «исчезновение» случилось уже после того, как машина попала в руки продавцу.