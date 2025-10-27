Водитель сбил придорожную камеру и заперся от полиции в машине

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», на этом противостояние общественному порядку не закончилось. Когда правоохранители прибыли на место событий для задержания виновника, тот отказался подчиниться, закрылся в машине и какое-то время наотрез отказывался выходить.
По итогу сотрудникам полиции все же удалось извлечь его из транспортного средства и доставить в отдел для дальнейшего разбирательства. Стражи порядка составили в отношении 55-летнего местного жителя протоколы сразу по двум статьям КоАП РФ: «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции» и «Мелкое хулиганство».