Водитель сбил придорожную камеру и заперся от полиции в машине

Мужчина, находясь за рулем LADA Granta, специально направил свой автомобиль на стоявший на обочине передвижной комплекс, сбросив дорогостоящее оборудование на землю на большой скорости. Его поступок привлек внимание очевидцев, которые немедленно обратились в полицию.

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», на этом противостояние общественному порядку не закончилось. Когда правоохранители прибыли на место событий для задержания виновника, тот отказался подчиниться, закрылся в машине и какое-то время наотрез отказывался выходить.

По итогу сотрудникам полиции все же удалось извлечь его из транспортного средства и доставить в отдел для дальнейшего разбирательства. Стражи порядка составили в отношении 55-летнего местного жителя протоколы сразу по двум статьям КоАП РФ: «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции» и «Мелкое хулиганство».