Голые супруги устроили драку прямо на проезжей части в Подмосковье

Инцидент случился в городе Лобня. Сотрудники Химкинского отдела вневедомственной охраны стали невольными свидетелями того, как посреди дороги раздетые догола 46-летний мужчина и его 25-летняя жена с ожесточением наносили друг другу удары, громко матерясь.

Как сообщает «Морсковский Комсомолец», оба участника скандала находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Прибывшие на место событий медики оказали семейной паре первую помощь, после чего доставили их в вытрезвитель.

Примечательно, что на следующий день, придя в себя, стороны конфликта отказались от взаимных претензий. Мужчина, несмотря на зафиксированные врачами многочисленные синяки и ушибы, не стал писать заявление на супругу. Как выяснилось, причиной конфликта стала банальная ревность: молодая жена заподозрила возлюбленного в измене.

Дальнейшая проверка показала, что задержанный уроженец Ленинградской области ранее уже привлекался к ответственности за хулиганство и имеет непогашенную судимость. Он переехал в Подмосковье три года назад, работает в компьютерной сфере и даже снимался в массовке нескольких кинофильмов. Его дама сердца является домохозяйкой, детей у них нет.