Водитель на большой скорости въехал в толпу, а потом попытался сжечь свое авто

Инцидент случился утром 5 ноября на острове Олерон на западе Франции. Преступник на большой скорости направил свой автомобиль на группу людей на дороге между деревнями Долю-д'Олерон и Сен-Пьер-д'Олерон.

В результате произошедшего травмы получили десять человек

Как сообщает ТАСС, сразу после этого злоумышленник предпринял попытку поджечь машину, в багажнике которой находился газовый баллон, однако оперативно прибывшие на место жандармы обезвредили его с помощью электрошокера и арестовали.

Известно, что в момент задержания 35-летний мужчина выкрикивал религиозные лозунги на арабском языке, а также то, что ранее он уже привлекался к ответственности за нарушения закона, включая вождение в нетрезвом виде.

Против подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство». Национальная контртеррористическая прокуратура Франции взяла ход выяснения обстоятельств случившегося на особый контроль.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Краснодарском крае пьяный водитель дважды протаранил толпу.