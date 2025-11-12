Водитель на Volkswagen сбил трех женщин, переходивших дорогу вне «зебры»

Инцидент случился утром 12 ноября на улице Лаврентьева. 25-летний мужчина за рулем Volkswagen допустил наезд на троих пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неположенном месте. При том что регулируемый переход находился в непосредственной близости от места аварии.

Как сообщает издание «Зебра-ТВ», в результате столкновения две пострадавшие в возрасте 40 и 43 лет получили серьезные травмы, прибывшие медики доставили их в ближайшую больницу. Еще одна потерпевшая, 39-летняя женщина, отделалась испугом — ее машина задела по касательной.

Пресс-служба УМВД по региону уточнила, что молодой человек, управлявший автомобилем, не скрылся с места происшествия и дает показания полиции. В настоящий момент расследование продолжается.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Крыму девушка на иномарке сбила двух пешеходов на переходе, один из них погиб.