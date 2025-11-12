Водитель на Volkswagen сбил трех женщин, переходивших дорогу вне «зебры»

Как сообщает издание «Зебра-ТВ», в результате столкновения две пострадавшие в возрасте 40 и 43 лет получили серьезные травмы, прибывшие медики доставили их в ближайшую больницу. Еще одна потерпевшая, 39-летняя женщина, отделалась испугом — ее машина задела по касательной.
Пресс-служба УМВД по региону уточнила, что молодой человек, управлявший автомобилем, не скрылся с места происшествия и дает показания полиции. В настоящий момент расследование продолжается.
