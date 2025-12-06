Подростки задержаны по подозрению в угоне и краже

В посёлке Чаны Новосибирской области полицейские задержали двух 17-летних юношей по подозрению в угоне автомобиля и хищении денежных средств.

Как сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области, поводом для задержания стало обращение владельца автомойки самообслуживания. Он сообщил сотрудникам Госавтоинспекции, что двое мужчин, вскрыв платежный терминал на территории комплекса, похитили выручку и скрылись на синем автомобиле «Жигули».

Автомобиль был оперативно обнаружен и остановлен полицейскими. В ходе проверки выяснилось, что машина числится в угоне. Подростки были доставлены в отдел МВД по Чановскому району.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе возможная причастность несовершеннолетних к другим противоправным действиям.