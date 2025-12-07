В пражской автомастерской сгорели редкие ретро автомобили на 10 млн $

В Праге произошел масштабный пожар, уничтоживший уникальную коллекцию ретро автомобилей.

Возгорание вспыхнуло в ночь на субботу в шиномонтажной мастерской, расположенной в районе Страшнице, сообщает новостной портал Idnes.

Сообщается, что огонь быстро охватил площадь в 900 квадратных метров. В результате полностью сгорело несколько раритетных автомобилей. По предварительным данным, совокупная стоимость авто оценивается в 10 миллионов долларов.

Пожарным понадобилось несколько часов, чтобы взять ситуацию под контроль — распространение огня удалось остановить лишь к пяти часам утра. Точная причина возгорания пока не установлена, расследование инцидента продолжается. Убытки от пожара могут быть пересмотрены после детальной экспертной оценки.