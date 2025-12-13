В Свердловской области автомобиль наехал на снегокат с детьми

В городе Краснотурьинске Свердловской области на нерегулируемом перекрестке в дорожно-транспортном происшествии пострадали дети.

Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области. По предварительным данным, 36-летняя местная жительница переходила проезжую часть, толкая перед собой снегокат, на котором находились двое детей в возрасте двух лет.

Отмечается, что мать детей начала движение, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта. В этот момент автомобиль Mazda совершил наезд на снегокат. В результате оба несовершеннолетних ребенка получили травмы и были госпитализированы.

Женщина пояснила, что не заметила приближающийся автомобиль. В отношении нее составлен административный протокол, которая предусматривает ответственность за нарушение ПДД пешеходом, повлекшее создание помех в движении транспортных средств.

По информации ГИБДД, за 9 лет стажа 31-летний водитель привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения 28 раз. Признаков опьянения у него не установлено.

Сообщается, что по факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.