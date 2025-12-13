Автоэксперт объяснил, почему схемы мошенничества «работают» в России

Схемы мошенничества никогда не закончатся. Они будут видоизменяться в зависимости от ситуации.

Об этом в интервью АвтоВзгляду заявил руководитель Общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения (ОБДД) Константин Крохмаль, отметив, что схемы мошенничества были и в советское время, и 10 лет назад, и будут всегда.

«Схемы абсолютно одинаковые и называются они одним словом — невнимательность. Когда человек может просто взять и банально проверить покупку на предмет рисков, он этого почему-то не делает. И в большинстве случаев здесь не нужен никакой юрист», — пояснил автоэксперт.

Константин Крохмаль пояснил, что проверить автомобиль желающие могут по открытым базам. Тем более все машины регистрируются на портале «Госуслуг». Необходимо лишь запросить справку самостоятельно и посмотреть дорожную карту желаемого автомобиля.

«Мы живем в тот период, когда везде есть информационный след. И люди по наивности верят на слово. Видят, например, пожилого человека и думают, что этот человек не может обмануть. И поэтому здесь никакие юристы не помогут, если человек не соблюдает определенные меры безопасности», — добавил собеседник.

Автоэксперт отметил, что в борьбе с любыми действиями мошенников главный момент — это внимательность.

«Проверяйте, смотрите, не верьте никому на слово, верьте документам. Используйте только Закон и официальный договор, оплачивайте только легально в установленном порядке. Не старайтесь занижать стоимость автомобиля при покупке, не обращайтесь к непонятным людям, пенсионерам с тем, чтобы сэкономить 3000 рублей, а потом потерять 2 миллиона и остаться без автомобиля», — подытожил собеседник.