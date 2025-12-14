Авто эксперт объяснил, почему китайские электромобили не выдерживают ДТП

При аварии китайский электромобиль превращается в кусок железа, который не даст водителю возможности на спасение.

Об этом в интервью АвтоВзгляду заявил руководитель Общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения (ОБДД) Константин Крохмаль, добавив, что китайские автомобили в основном настроены в первую очередь на безопасность окружающих.

«Это главный принцип китайского автомобиля. Потому что первое поколение электромобилей самовозгоралось, и было очень много случаев, когда аккумуляторная батарея перегревалась, и самовозгорание происходило. В том числе этим страдали и страдают автомобили американского производителя. Поэтому периодически в информационном поле видим информацию, что загорелся автомобиль», — пояснил эксперт.

По словам автоэксерта, возгорание электромобиля сильно отличается от обычного бензинового авто, где горят определенные области транспортного средства. Водитель, чаще всего, имеет возможность на спасение и попытки затушить пожар.

«Электромобиль вспыхивает мгновенно, как зажигалка. По такому же принципу, как происходит возгорание мобильных телефонов. И если при столкновении обычного автомобиля водитель получает увечья, ушибы, может быть переломы, то при ударе электромобиля происходит деформация батареи, которая запускает реакцию возгорания или взрыва. То есть, при сильном столкновении, ударе, выжить водителю и тем, кто находится в автомобиле, очень маловероятно, они могут просто погибнуть», — добавил собеседник.

По словам Константина Крохмаля, именно поэтому в новые модели электромобилей китайцы включают систему полной блокировки.

«Это такая же полная блокировка, как и подушки безопасности, которая при ударе автоматически вылетает, и блокируются полностью все механизмы и вся электроника автомобиля. И он превращается в кусок железа. Ведь в Китае есть главный принцип — автомобиль, который был в аварии, не выходит на дорогу. Он изымается и меняется на новый автомобиль», — пояснил эксперт, добавив, что для водителей поднебесной ремонтировать автомобиль и пускать на дорогу вовсе не выгодно.

«Даже с исправленными дефектами — это большой риск повторных ДТП. У нас к этому еще пока не пришли автопроизводители. У нас при ДТП автомобиль чинят до момента, пока он сам не развалится на дороге», — констатирует эксперт.

Но именно это, по словам собеседника, необходимо учитывать российскому автовладельцу, при желании сменить старое транспортное средство на авто китайского производства.

«Русские владельцы действительно могут столкнуться с такой ситуацией, что электромобиль, который они купили за 2-3 миллиона рублей, не подлежит ремонту после такой крупной аварии. Потому что некоторые узлы китайских автомобилей сделаны по принципу замены полных модулей и не подлежат восстановлению.

Или же восстановление будет стоить очень-очень дорого. Проще купить новый автомобиль. Поэтому и получается, что китайские автомобили не предназначены для ДТП. Они предназначены для спокойного передвижения по городским улицам, без рывков, без ускорений", — подытожил собеседник.