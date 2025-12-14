В Польше 14 белорусских туристов пострадали в ДТП

Более десяти белорусских туристов пострадали в ДТП в Польше

В Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего группу белорусских туристов.

Происшествие произошло в городе Жешув на юго-востоке страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

По данным ведомства, экскурсионный автобус следовал в Венгрию. В салоне автобуса находились с 48 граждан страны. В результате аварии 14 человек получили ранения легкой и средней степени тяжести.

Согласно сообщению, белорусская сторона держит ситуацию на особом контроле. Все пострадавшие были госпитализированы и распределены по пяти медицинским учреждениям Жешува, где им оказывается необходимая помощь.