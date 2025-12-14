Закон о локализации такси должен способствовать развитию отечественного автопрома

Закон о локализации такси, который вступит в России с 1 марта 2026 года, должен положительно повлиять на российский рынок перевозок и способствовать развитию спроса на авто российского производства.

Об этом в интервью АвтоВзгляду заявил руководитель Общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения (ОБДД) Константин Крохмаль, пояснив, что закон гласит, что осуществлять перевозки на такси можно будет только на определенных согласованных автомобилях и по определенным правилам.

«Новый закон о локализации должен положительно повлиять на российский рынок перевозок. И как следствие простимулировать продажи автомобилей отечественного производства, которые будут использованы для перевозок в такси, общих перевозок. То есть, чтобы покупали больше отечественных автомобилей, произведенных здесь, а не гнались за дешевыми западными аналогами, привозя их из Китая или других стран», — пояснил автоэксперт.

Константин Крохмаль напомнил, что осенью текущего года Минпромторг России опубликовал список машин, которые будут допущены к работе в такси, так называемые локализованные марки автомобилей.

«Радует то, что этот список к моменту внедрения в следующем году будет дополнен и расширен то, что в списке есть автомобили достаточно доступные по цене. Но я бы его расширил на другие категории, самые популярные, с тем, чтобы не обрушить рынок перевозок такси в следующем году. Думаю, что период локализации нужно перевести в тестовый режим до конца 2026 года. Чтобы в этот момент протестированы были марки автомобилей, которые популярны и дать больше преференций водителям такси», — высказал свое мнение автоэксперт.

Константин Крохмаль пояснил, что, если этого не сделать, то со следующего года до 50% автомобилей, которые сейчас курсируют в такси, не смогут выйти на линию для перевозок. Что как следствие повысит стоимость перевозок.