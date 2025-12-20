В Златоусте водителям напомнили, что детей можно перевозить только в автокреслах

Автокресло должно стать одной из первых покупок при появлении в семье малыша. Об этом в Златоусте сотрудники Госавтоинспекции напомнили владельцам авто в рамках рейда по выявлению водителей, нарушающих правила перевозки несовершеннолетних пассажиров, сообщает пресс-служба полиции Южного Урала.

Согласно сообщению, за время рейда инспекторы ДПС остановили и проверили около 80 транспортных средств. В ходе контроля было выявлено шесть административных правонарушений, связанных с отсутствием детских удерживающих устройств или их несоответствием установленным требованиям. На всех нарушителей составлены протоколы по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере 3000 рублей.

Отмечается, что с каждым водителем проведена разъяснительная беседа о последствиях пренебрежения правилами безопасности. Ведь целью мероприятия является не только наказание, но и убеждение родителей в критической важности автокресла для жизни и здоровья ребенка.