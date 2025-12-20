Шесть человек погибли в ДТП под Омском

Сегодня днём на автодороге Тюмень-Омск произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие, унёсшее жизни шести человек.

В полицию Любинского района поступило сообщение об аварии на 548-м километре трассы, сообщает пресс-служба омской полиции.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Вольво», двигаясь в направлении Омска, выехал на полосу встречного движения. На встречной полосе он совершил лобовое столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту «Омск-Крутинка». После первого удара произошло последующее столкновение с участием автомобиля «Тойота» и двух грузовиков КамАЗ.

Отмечается, что в результате аварии водитель автобуса скончался от полученных травм в карете скорой помощи. Ещё пять пассажиров автобуса погибли на месте до приезда медиков. Пять человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Сообщается, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии. По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.