В России вводится новый тип платных зон на дорогах общего пользования

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий создание платных зон для проезда по дорогам общего пользования.

Напомним, что закон был предложен правительством и в первую очередь нацелен на федеральную территорию «Сириус». Под платной зоной понимается совокупность автодорог или их участков, использование которых станет платным.

Ключевые решения, такие как введение такой зоны, назначение её оператора, установление методики расчёта оплаты, максимального тарифа и льгот, будут приниматься властями соответствующего субъекта Федерации.

В тексте закона отдельно указано, что платные зоны могут создаваться в Москве для повышения комфортности проживания граждан и улучшения санитарного состояния территории. Закон разделит понятия платной парковки и платного въезда, а также определит льготы для различных категорий граждан.

Отмечается, что большинство положений документа, в случае принятия его в силу, вступят в силу 1 марта 2026 года. Отдельный блок поправок, касающийся использования автомобильных дорог в период военного положения, начнёт действовать на год позже — с 1 марта 2027 года.