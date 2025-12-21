Автоэксперт напомнил, что должно быть в багажнике зимой

Зима — время проверки автомобиля на прочность, а значит, водитель всегда должен быть готов к ней.

Об этом в интервью АвтоВзгляду отметил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, добавив, что в машине всегда должен быть необходимый минимум предметов, которые могут помочь на зимней дороге.

«Я бы всегда рекомендовал, если только вы не отправляетесь в дальнее путешествие, начинающим автомобилистам держать в багажнике, во-первых, щетку со скребком. Это прям обязательно, потому что у нас такое случается, зимой идет снег, который засыпает автомобиль, замерзают стекла и пока это все не расчистить, ехать практически невозможно.

Если, например, вы снег счистили, но корка льда остаётся на зеркалах заднего вида. Не так страшно это на боковых стёклах. Там постепенно оттает. Но вот этот кусочек с боковыми зеркалами заднего вида и кусочек боковых стёкол, которые, собственно говоря, дают возможность смотреть должны быть очищены", — предупредил эксперт.

К необходимому минимуму, по словам автоэксперта, в зимний период относится и незамерзающая жидкость, которая должна в запасе лежать в багажнике. И на ее качестве экономить не стоит, ведь пригодиться она может в ответственный момент.

«Если машина не очень новая, аккумулятор, может быть, постарел. Поэтому имейте всегда в запасе такой девайс как пауэр банк. Только не такой, какой для телефонов, а пауэр банк, который имеет такие же зажимы крокодильчики для того, чтобы завести автомобиль. Вам не надо будет останавливать кого-то на дороге, бежать за кем-то, просить прикурить.

Но прежде чем его покупать, надо посоветоваться с продавцом, а какие возможности имеет пауэр банк. Потому что один может завести машину полтора литра, но не может три литра. Все зависит от объема двигателя в автомобиле. Поэтому, чтобы не переплачивать, покупайте для себя или переплатите и купите на все случаи жизни.

Будет очень хорошо, когда в морозы вы дома подзарядили этот пауэр банк и, в крайнем случае, всегда можете воспользоваться им. Ну и понятно, что аптечка, огнетушитель и трос — это то, что всегда должно быть в наличии", — подытожил собеседник.