В Челябинской области в ДТП погибла девушка, трое пострадали

На челябинской трассе в ДТП погибла девушка, еще трое ранены

На автодороге Челябинск-Троицк в Челябинской области 20 декабря поздно вечером произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Госавтоинспекция Челябинской области водитель, управлявший автомобилем «Фольксваген Джетта», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на грузовик «Ивеко», который находился на полосе движения в попутном направлении в неисправном состоянии и был обозначен аварийной сигнализацией и знаком.

В результате столкновения 24-летняя девушка, которая находилась в салоне автомобиля «Фольксваген», скончалась на месте происшествия. Водитель и ещё двое пассажиров получили телесные повреждения и были госпитализированы.

«Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость выбора безопасной скорости, особенно в тёмное время суток на загородных трассах. Скорость должна позволять контролировать дорожную обстановку, своевременно замечать препятствия и соблюдать дистанцию. Также важно использовать ремни безопасности, не отвлекаться на гаджеты и учитывать погодные условия и состояние дороги», — говорится в сообщение ведомства.