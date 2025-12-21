Мужчина отсудил у автосалона более 3,6 млн рублей

В Оренбурге суд обязал автосалон выплатить свыше 3,6 млн рублей мужчине, купившему автомобиль с существенными скрытыми дефектами.

Как сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда г. Оренбурга, в ходе разбирательства была проведена автотехническая экспертиза, которая подтвердила, что продавец нарушил права покупателя, не предоставив полной информации о качестве транспортного средства и его неисправностях.

По решению суда, договор купли-продажи был расторгнут, а автосалон обязан вернуть покупателю стоимость автомобиля в размере 1 309 000 рублей, задаток в 300 000 рублей, а также возместить убытки на ремонт и расходы на техобслуживание, которые превысили 35 тыс. рублей.

Отмечается, что дополнительно с продавца взыскана неустойка в размере 1,5 млн рублей, компенсация морального вреда и штраф в пользу потребителя, которые составили 505 тыс рублей.

Общая сумма выплат превышает 3,6 млн рублей. Истец, в свою очередь, должен вернуть автосалону спорный автомобиль.