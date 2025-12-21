В Тверской области парень, придя в гости, угнал автомобиль

Житель Тверской области пришел в гости к девушке и угнал автомобиль ее отчима

В Тверской области молодой человек, приехавший в гости к своей девушке, после совместного распития алкоголя с её отчимом решил без спроса взять его автомобиль для поездки.

Как сообщает пресс-служба МВД Тверской области, молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на автомобиле, но, не справившись с управлением, съехал в кювет. После аварии, в результате которой автомобиль получил механические повреждения, парень оставил его на месте происшествия и скрылся.

Сообщается, что владелец транспортного средства обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали подозреваемого, который полностью признал свою вину, пояснив, что хотел просто «покататься».

Автомобиль возвращён законному владельцу. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы по статье о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Дополнительно в его отношении составлены административные протоколы за нарушение ПДД.