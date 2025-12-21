В Хабаровске на пешеходном переходе сбили мальчика

В Хабаровске пьяный водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Прокуратура Хабаровска расследует ДТП с участием нетрезвого водителя, в результате которого погиб десятилетний ребёнок.

Как сообщает пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, 39-летний водитель автомобиля Toyota Prius сбил мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Несмотря на срочную госпитализацию, ребёнок скончался в медицинском учреждении от полученных травм. В ходе проверки было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Прокуратура Кировского района Хабаровска признала законным возбуждение уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ход расследования находится на особом контроле надзорного ведомства.