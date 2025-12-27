Двадцать шесть человек пострадали в массовой аварии в Японии

В префектуре Гумма на обледеневшей скоростной автомагистрали Канэцу произошла масштабная цепная авария со смертельным исходом. Трагедия развернулась на опасном участке дороги в районе города Минаками, где из-за гололеда большегрузный автомобиль занесло и он остановился прямо на проезжей части.

Инцидент усугубила сложная география места — авария случилась на склоне сразу за поворотом, что лишало других водителей обзора и возможности своевременно среагировать. Это привело к серии столкновений с легковыми машинами, в результате которых вспыхнул пожар, охвативший около десяти автомобилей.

Число пострадавших в результате этого происшествия достигло 26 человек. По подтвержденной информации, одна женщина погибла, а пятеро человек были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие отделались незначительными травмами.

На место происшествия были немедленно стянуты силы экстренных служб для тушения пожара и спасения людей. Работы по ликвидации последствий ДТП заняли продолжительное время. Движение на этом ключевом участке скоростной дороги все это время было частично парализовано.