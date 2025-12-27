Москва меняет тарифы на парковку и проезд по диаметрам

С начала нового года в столице произойдёт корректировка транспортных тарифов, которая затронет как уличную парковку, так и платные участки Московского скоростного диаметра. Изменения, инициированные департаментом транспорта, направлены на более разумное перераспределение автомобильных потоков и повышение доступности парковок у домов для местных жителей.

В фокусе внимания властей — улицы с низкой загрузкой. На дюжине таких участков, где парковка заполнена менее чем наполовину, стоимость часа стоянки будет снижена. В некоторых местах, включая улицы Михаила Якушина, Игоря Численко и проезды Марьиной Рощи, цена может опуститься до 40 рублей. Снижение тарифов призвано привлечь водителей на эти «тихие» улицы, тем самым разгрузив наиболее востребованные зоны.

Параллельно будет пересмотрен тариф на самых переполненных улицах, где загрузка парковочных мест стабильно превышает 80-90%. В этих точках цена может, напротив, вырасти. По замыслу дептранса, такая гибкая система ускорит оборот мест и повысит шансы припарковаться у дома для жителей, имеющих резидентные разрешения.

Отдельное изменение коснётся Московского скоростного диаметра. Со 2 января проезд по МСД в часы пик подорожает на 3 рубля и будет стоить 13 рублей за участок. Это решение направлено на оптимизацию трафика в самые загруженные периоды. Важно, что базовые льготы сохранятся: бесплатный проезд для легковых автомобилей в будни с 21:00 до 06:00, а также круглосуточно в выходные и праздничные дни. Стоимость транзитного проезда по всей трассе не изменится и останется на уровне 950 рублей.