Житель Тверской области разбил машину соседа кувалдой

Возмещение ущерба не спасло мужчину от уголовного дела за порчу автомобиля

В Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Фировского муниципального округа. Мужчина, вооружившись кувалдой, ночью проник во двор к соседу, с которым у него был давний конфликт, и умышленно повредил его автомобиль.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ по Тверской области, в результате действий злоумышленника были разбиты лобовое стекло и зеркало, а также помята крыша машины.

Общий ущерб, по оценкам, составил около 50 тысяч рублей. В полиции подозреваемый полностью признал свою вину и добровольно возместил пострадавшему соседу стоимость ремонта.

Однако, как пояснили в правоохранительных органах, компенсация ущерба не освобождает от уголовной ответственности. Дело возбуждено по части 1 статьи 167 УК РФ. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.