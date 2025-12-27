648

Житель Тверской области разбил машину соседа кувалдой

Возмещение ущерба не спасло мужчину от уголовного дела за порчу автомобиля

Возмещение ущерба не освободило мужчину от уголовного дела, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Автор
Анастасия Макарова

В Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Фировского муниципального округа. Мужчина, вооружившись кувалдой, ночью проник во двор к соседу, с которым у него был давний конфликт, и умышленно повредил его автомобиль.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ по Тверской области, в результате действий злоумышленника были разбиты лобовое стекло и зеркало, а также помята крыша машины.

Общий ущерб, по оценкам, составил около 50 тысяч рублей. В полиции подозреваемый полностью признал свою вину и добровольно возместил пострадавшему соседу стоимость ремонта.

Однако, как пояснили в правоохранительных органах, компенсация ущерба не освобождает от уголовной ответственности. Дело возбуждено по части 1 статьи 167 УК РФ. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

