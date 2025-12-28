Два ДТП со снегоходами унесли жизнь одного человека

В Свердловской области за одни сутки произошли два серьёзных дорожно-транспортных происшествия с участием снегоходов, которые привели к трагическим последствиям. В результате ночных аварий один человек погиб, ещё двое получили травмы различной степени тяжести.

В двух ДТП со снегоходами на Урале погиб мужчина и пострадали два человека

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, первый инцидент случился под утро 28 декабря в деревне Семенова Серовского округа. По предварительным данным, 33-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя самодельным снегоходом, сбил 27-летнюю женщину, стоявшую на проезжей части. Пострадавшая с травмой ноги была госпитализирована. В отношении водителя составлены административные протоколы за управление в нетрезвом виде, отсутствие прав и регистрации, езду без шлема и оставление места ДТП. Техника помещена на спецстоянку.

Второе, более тяжёлое ДТП, произошло спустя несколько часов в городе Нижние Серги. Снегоход «Рысь М500», за рулём которого находился 40-летний мужчина, на полном ходу врезался в стоявший из-за поломки грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros. Водитель снегохода скончался на месте, его 53-летний пассажир в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию. Предварительная проверка показала, что погибший также не имел водительского удостоверения, а техника не была зарегистрирована в установленном порядке.

По обоим фактам проводятся процессуальные проверки, назначены необходимые экспертизы. В ГИБДД отметили, что оба водителя снегоходов допустили грубейшие нарушения правил, что и привело к печальным последствиям.