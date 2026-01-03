Московский мечтатель попытался подарить жене ледяной автомобиль с фестиваля

Мужчина предпринял ночную попытку угона ледовой скульптуры, приняв её за «красивый и бесплатный» подарок.

В ночь на 2 января в столичном Парке Победы произошёл необычный инцидент. Посетитель, проникнув на территорию фестиваля, приступил к детальному осмотру одной из ледовых скульптур —автомобиля из фильма «Улицы Ангела».

После этого, как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», он уселся за руль ледяной копии и предпринял попытку оторвать её от постамента, чтобы, как выяснилось позже, преподнести машину в качестве подарка супруге.

Служба безопасности фестиваля, первоначально принявшая происходящее за перформанс или шутку, вскоре была вынуждена вызвать наряд полиции. Не сумев сдвинуть с места массивную ледяную глыбу, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан.

На вопрос о мотивах мужчина просто ответил, что хотел сделать жене «необычный подарок», а скульптура показалась ему «красивой и совершенно бесплатной».