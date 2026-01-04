Ярославец доверил автомобиль 10-летнему сыну

В Ярославле местные жители стали свидетелями шокирующей ситуации: за рулём автомобиля «Hyundai» находился ребёнок.

10-летний мальчик сел за руль с разрешения собственного отца, который на время оставил его одного в авто, сообщает телеграм-канал 112. Об этом мальчик сообщил проходящей мимо женщине, которая решила запечатлеть данный факт на свой телефон.

Несмотря на просьбы изумлённой женщины позвать отца, мальчик с невозмутимым видом доказывал, что такая практика является нормальной в его семье. Судя по искреннему недоумению маленького «водителя», это не первый случай, когда ребенок управляет автомобилем. Женщина настояла на том, чтобы школьник позвал взрослого.

Как сообщает МВД России, по данному факту полицией организовано проведение проверки. Личности несовершеннолетнего и его законного представителя установлены. Отца мальчика привлекли к административной ответственности за допуск несовершеннолетнего к управлению транспортным средством. Все материалы по данному инциденту были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства и принятия дополнительных мер.