МЧС России рассказало водителям как правильно отказывать автомобили из-под снега

МЧС России опубликовало подробное руководство для автомобилистов, столкнувшихся с последствиями сильных снегопадов. Ведомство предупреждает, что неправильный порядок действий при откапывании машины может привести к трагическим последствиям.

Как сообщает МЧС Медиа, первым и самым важным шагом спасатели называют обязательную очистку выхлопной трубы от снега и наледи, прежде чем запускать двигатель для обогрева. Это критически важно для предотвращения попадания угарного газа в салон, что представляет прямую угрозу для жизни.

Далее специалисты рекомендуют освобождать не всё пространство вокруг автомобиля, а действовать системно. После очистки выхлопа нужно расчистить снег перед ведущими колёсами по траектории будущего движения, а затем освободить сами колёса по бокам и снизу. Важно также очистить низ бампера и днище, чтобы создать зазор, а уже потом — лобовое стекло и зеркала. Чистку крыши советуют оставить на самый конец, чтобы снег с неё не падал обратно на уже очищенные участки.

Если же машина не просто засыпана, а глубоко застряла, алгоритм меняется. Необходимо полностью освободить ведущие колёса, выкопав перед ними «карман» глубиной 30-50 см, и подложить под колёса любой подручный материал для сцепления. МЧС настойчиво рекомендует не давить газ в пол, а попытаться аккуратно раскачать автомобиль. Если это не помогает, лучше сразу обратиться за помощью, чтобы не усугубить ситуацию и не повредить транспортное средство.