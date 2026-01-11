СК взял на контроль дело о сбитом ребёнке в Тверской области

В Следственном комитете России на особый контроль взято расследование дорожной аварии в Тверской области, где пострадал ребёнок. В приёмную Председателя СК Александра Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте» обратилась жительница города Западная Двина. Женщина сообщила, что в декабре прошлого года водитель автомобиля сбил её девятилетнего сына на улице Школьной и скрылся с места происшествия.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, по словам заявительницы, несмотря на обращение в правоохранительные органы, виновник до сих пор не установлен и не привлечён к ответственности. Мальчику потребовалась медицинская помощь, он продолжает проходить реабилитацию после полученных травм. Ранее эта история получила широкий общественный резонанс в интернете.

После личного вмешательства главы ведомства в СУ СК России по Тверской области было возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Альберту Кизимову в кратчайшие сроки представить подробный доклад об обстоятельствах происшествия, а по завершении расследования — отчитаться о его результатах.

Исполнение данного поручения взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета, что свидетельствует о повышенном внимании к данному делу на федеральном уровне.