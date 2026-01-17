На трассе «Кавказ» в Невинномысске произошло смертельное лобовое столкновение

Под Ставрополем в ДТП погиб водитель «девятки», пострадали трое

егодня ранним утром на федеральной трассе Р-217 «Кавказ» в черте Невинномысска произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На 241-м километре автодороги водитель автомобиля ВАЗ-2109, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, «девятка» совершила лобовое столкновение с двумя автомобилями — «Шкодой» и «Хёндэ». От полученных травм 29-летний водитель отечественного автомобиля, имевший водительский стаж около 11 лет, скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

В результате аварии пострадали также трое пассажиров. В больницу были доставлены два пассажира ВАЗ-2109 и 35-летний пассажир автомобиля «Шкода». Их состояние в настоящее время оценивается медицинскими работниками.

На месте происшествия работали экстренные службы и следственно-оперативная группа. Устанавливаются точные причины и обстоятельства ДТП. По факту случившегося проводится проверка.