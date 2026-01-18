Мороз и метель парализовали трассу «Байкал» в Бурятии

Сильный мороз до минус 40 градусов, снегопад и метель привели к масштабной пробке на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Бурятии. Затор протяжённостью около 8 километров образовался на участке в Кабанском районе, на подъезде к Иркутской области.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Упрдор «Южный Байкал», причиной стали экстремальные погодные условия: снег, ветер, ограниченная видимость и аномальный холод.

Низкие температуры вызвали поломки у большегрузов, стоящих на трассе, а водители, пытаясь объехать затор, выезжают на встречную полосу, что усугубляет ситуацию.

Движение дополнительно осложнено на двух мостах через реки Клюевка и Большая Ивановка, где из-за предаварийного состояния ещё с прошлого года организовано реверсивное движение. На месте работают дорожные и аварийные службы, а также сотрудники ГИБДД.