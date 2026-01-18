В Твери задержан водитель с шестикратным превышением нормы алкоголя

Алкотестер показал почти 1 мг/л у мужчины, уже лишённого прав за пьяную езду

В Кимрском районе Тверской области инспекторы ДПС задержали злостного нарушителя, севшего за руль в крайне тяжёлой степени опьянения.

Как сообщает телеграм-канал Тверь. Происшествия, при проверке автомобиля «Газель» был остановлен 33-летний местный житель, у которого алкотестер показал 0,935 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что почти в шесть раз превышает допустимую норму.

Это далеко не первое подобное нарушение со стороны водителя. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, был оштрафован и лишён водительских прав. Однако это не остановило мужчину, и он вновь сел за руль, грубо нарушив закон.

В отношении фигуранта немедленно возбуждено уголовное дело по статье об управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Автомобиль «Газель» задержан и помещён на специализированную стоянку до окончания разбирательства.