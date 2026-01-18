Смертельное ДТП произошло на трассе под Гатчиной

Вечером 17 января на автодороге «Гатчина — Ополье» в Ленинградской области произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительным данным, 37-летний водитель внедорожника Porsche Cayenne на 14-м километре трассы выехал на полосу встречного движения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате произошло лобовое столкновение с автомобилем «Лада Калина» под управлением 43-летнего мужчины. От полученных травм водитель отечественной иномарки скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. От удара также пострадал попутно двигавшийся автомобиль Ford Focus, за рулём которого находился 19-летний юноша.

Водитель Porsche был доставлен в медицинское учреждение для осмотра, после чего передан правоохранителям. Расследование выявило шокирующую деталь: только за 2025 год этот водитель был привлечён к административной ответственности за нарушения ПДД 125 раз, что указывает на систематическое пренебрежение правилами безопасности.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека по неосторожности. Подозреваемый задержан, все обстоятельства трагедии тщательно изучаются.