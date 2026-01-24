В Находке пьяный водитель-рецидивист устроил аварию с пострадавшими

В Приморье лишённый прав водитель врезался в бордюр и вылетел на встречку

В Приморском крае, в городе Находке, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя, ранее привлекавшегося к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Инцидент произошёл на Находкинском проспекте, где 43-летний мужчина за рулём внедорожника Honda HR-V совершил наезд на бордюр.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Приморскому краю, после удара автомобиль выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с Toyota SAI под управлением 70-летней женщины. В результате аварии травмы получили водитель иномарки и её 40-летняя пассажирка.

Пострадавшим женщинам оказана медицинская помощь, после чего им назначено амбулаторное лечение. У виновника ДТП сотрудники ГИБДД установили состояние алкогольного опьянения.

Проверка показала, что ранее мужчина уже был лишён водительских прав сроком на 18 месяцев за аналогичное нарушение. В связи с рецидивом в отношении него будет возбуждено уголовное дело по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию.