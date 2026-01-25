Жительница Ачинска купила поддельные водительские права

В Ачинске завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая управляла автомобилем по поддельному водительскому удостоверению. Инцидент произошёл в конце прошлого года, когда её автомобиль «Ниссан» был остановлен на трассе Р255 «Сибирь» для проверки документов.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД России по Красноярскому краю, сотрудники ДПС обнаружили признаки подделки в предъявленном водительском удостоверении — документ числился за другой женщиной. Изъятый бланк был направлен на экспертизу, которая подтвердила, что удостоверение является фальшивым.

В ходе расследования выяснилось, что жительница Ачинска ранее обучалась в автошколе, но не смогла сдать практический экзамен. Вместо повторной попытки она нашла в интернете объявление о продаже поддельных прав и приобрела «липовый» документ.

По факту совершённого преступления возбуждено уголовное дело по статье о приобретении и использовании заведомо подложного документа. Обвиняемая признала свою вину, материалы дела направлены в Ачинский городской суд, где ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.