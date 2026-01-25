Иностранец напал на сотрудника ДПС в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Заневском проспекте произошло нападение на сотрудника ГИБДД. Иностранный гражданин, находившийся в автомобиле «Мерседес», сначала повредил лобовое стекло машины другого участника ДТП, в котором находилась потерпевшая сторона.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, во время оформления аварии 33-летний пассажир применил физическое насилие к прибывшему нарядом сотруднику дорожной полиции. Его противоправные действия были немедленно пресечены, а сам он задержан и доставлен в отдел для разбирательства.

Пострадавший сотрудник Госавтоинспекции был госпитализирован для получения медицинской помощи. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование инцидента продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.