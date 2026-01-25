Во Владивостоке столкнулись два автомобиля, пострадала пассажирка

Столкновение двух автомобилей привело к травме женщины с подозрением на перелом ноги

Во Владивостоке на улице Тунгусской произошло столкновение двух легковых автомобилей. Инцидент случился недалеко от дома №24, где встречные автомобили «Ниссан Марч» и «Ауди Q3» не смогли разъехаться.

По данным пресс-службы МВД Приморского края, за рулём «Ниссан Марч» находилась женщина 1973 года рождения, двигавшаяся со стороны улицы Шилкинской. Она допустила столкновение с автомобилем «Ауди Q3» под управлением молодой водительницы 2003 года рождения.

В результате аварии пострадала 73-летняя пассажирка «Ниссан Марч». Её доставили в медицинское учреждение с предварительным диагнозом перелом ноги для дальнейшего обследования и лечения.

По факту ДТП сотрудниками ГИБДД составлен ряд административных материалов. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.