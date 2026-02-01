Во Владивостоке водитель потушил горящий автобус голыми руками

Во Владивостоке произошёл необычный инцидент с автобусом. Во время движения у транспортного средства загорелся задний отсек с двигателем. О пожаре водителю сообщили другие участники дорожного движения, заметившие дым и пламя.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, водитель не растерялся: он остановился на ближайшем светофоре, вышел и менее чем за 30 секунд ликвидировал возгорание подручными средствами. После этого мужчина спокойно вернулся на рабочее место и продолжил движение по маршруту, как будто ничего не произошло.

Видео момента быстро распространилось в социальных сетях, вызвав волну шуток и восхищения реакцией водителя. Пользователи отметили его хладнокровие и оперативность.

В мэрии Владивостока позже уточнили, что автобус после инцидента всё же был снят с линии для проведения технической проверки. Расследование причин возгорания продолжается.