В Тверской области пьяный мужчина угнал «Газель» после драки

Подозреваемый без прав был задержан за рулём украденного автомобиля в состоянии опьянения

В Бельском районе Тверской области произошёл инцидент, начавшийся с бытовой ссоры и закончившийся угоном автомобиля. 52-летний житель города Белый обратился в полицию с заявлением о том, что его коллега, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил его, а затем забрал ключи от «Газели» и скрылся.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Тверской области, полиция оперативно организовала поиски транспортного средства. В ходе совместного рейда сотрудников ГИБДД и патрульно-постовой службы угнанная «Газель» была обнаружена на просёлочной дороге у деревни Пышково.

За рулём находился 38-летний подозреваемый, не имевший водительского удостоверения и находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении транспортным средством, что грозит лишением свободы на срок до семи лет.

Дополнительно на нарушителя составлены административные протоколы за неповиновение полиции и отказ от медицинского освидетельствования. Автомобиль помещён на спецстоянку, а подозреваемый отпущен под подписку о невыезде до окончания следственных действий.