В Ирбейском округе задержали водителя с поддельными правами

Мужчина купил фальшивое удостоверение через интернет за 80 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба МВД России по Красноярскому краю, при проверке документов у водителя автомобиля «Сузуки» инспекторы выявили несоответствие данных в предъявленном удостоверении с информацией в официальных базах.

Мужчина приобрёл подложный документ через интернет за 80 тысяч рублей, получив его по почте. На момент задержания у него не было законного права управления транспортными средствами, а купленное удостоверение оказалось качественной подделкой.

В отношении нарушителя составлен административный протокол за управление автомобилем без прав. Также назначены экспертизы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье о подделке документов.