Водитель погиб в Чунском округе при лобовом столкновении с грузовиком

Мужчина выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся лоб в лоб с грузовиком

Сегодня днём на 187-м километре автодороги «Тайшет — Чуна — Братск» в Чунском округе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 37-летний водитель минивэна «Тойота Литайс», двигаясь в сторону Братска, принял решение совершить обгон.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области, водитель не убедился в безопасности манёвра и выехал на полосу встречного движения именно в тот момент, когда по ней двигался грузовой автомобиль «Ситрак». Произошло лобовое столкновение.

От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель грузовика, к счастью, не пострадал. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

По факту трагедии проводится проверка. Специалисты изучат все обстоятельства, включая состояние дороги, видимость и возможные технические неисправности.