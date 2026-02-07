В Тюмени такси взлетело в воздух и перевернулось на крышу после удара

В Тюмени сегодня утром произошло жёсткое ДТП, больше похожее на кадры из фильма. На Окружной дороге, в районе пересечения с улицами Калужская и Панфиловцев, столкнулись два автомобиля, один из которых был такси. Удар был настолько сильным, что легковое такси подбросило в воздух, после чего оно перевернулось и упало на крышу.

Как сообщают местные новостные паблики, сразу после аварии несколько очевидцев бросились на помощь. Неравнодушные несколько минут пытались выбить или сорвать деформированные двери, чтобы добраться до водителя, зажатого в салоне.

Когда машину удалось перевернуть на бок, водитель пришёл в себя и смог самостоятельно выбраться через окно. Однако, как сообщают свидетели, от мужчины исходил резкий запах алкоголя.

На место прибыли экстренные службы. Водитель такси был доставлен в больницу для обследования. Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали произошедшего.