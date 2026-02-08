Женщина лишилась 850 тысяч рублей при покупке авто

В Пензе в полицию с заявлением обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенников, желая приобрести автомобиль, объявление о продаже которого она нашла в интернете. Общая стоимость машины, по данным продавца, составляла 850 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Пензенской области, связь с продавцом поддерживалась онлайн. Сначала он убедил покупательницу перевести задаток в размере 100 тысяч рублей, якобы для бронирования автомобиля.

Получив деньги злоумышленник запросил еще 750 тысяч рублей, объяснив это необходимостью оплаты таможенного сбора и услуг по доставке. После перевода всей суммы связь с ним прервалась.

По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности подозреваемого.