1636

Женщина лишилась 850 тысяч рублей при покупке авто

Жительница Пензы перевела мошенникам 850 тысяч за несуществующий автомобиль
Поделиться
Автор
Анастасия Макарова

Изображение Женщина лишилась 850 тысяч рублей при покупке авто

В Пензе в полицию с заявлением обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенников, желая приобрести автомобиль, объявление о продаже которого она нашла в интернете. Общая стоимость машины, по данным продавца, составляла 850 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Пензенской области, связь с продавцом поддерживалась онлайн. Сначала он убедил покупательницу перевести задаток в размере 100 тысяч рублей, якобы для бронирования автомобиля.

Получив деньги злоумышленник запросил еще 750 тысяч рублей, объяснив это необходимостью оплаты таможенного сбора и услуг по доставке. После перевода всей суммы связь с ним прервалась.
По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности подозреваемого.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует