В Челябинске школьниц сбили на светофоре

В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, в которой травмы получили двое несовершеннолетних. Дорожный инцидент произошел вечером на улице Скульптора Головницкого.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области, 45-летний водитель автомобиля «Ниссан» совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора. Под колесами иномарки оказались две 13-летние девочки.

В результате происшествия подростки получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь. По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении, проводятся мероприятия по установлению всех причин и условий случившегося.

Госавтоинспекция напоминает: спешка и невнимательность на дороге часто приводят к трагическим последствиям. Ведомство призывает пешеходов строго соблюдать сигналы светофоров и не рисковать жизнью ради экономии времени.