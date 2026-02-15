Неадекватный водитель устроил ДТП у Летнего сада

Нетрезвый водитель устроил погоню и врезался в ограждение, не справившись с управлением

В центре Санкт-Петербурга этой ночью произошло ДТП с участием автомобиля Porsche Cayenne, водитель которого проигнорировал требование полиции об остановке. Инцидент случился 15 февраля около 5:30 утра на набережной канала Грибоедова. Иномарка, двигавшаяся от Невского проспекта в сторону Итальянской улицы, не подчинилась сигналу сотрудников ДПС и продолжила движение, набирая скорость.

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, при попытке скрыться от погони и совершить левый поворот в сторону Мошкова переулка, водитель не справился с управлением. Автомобиль занесло, после чего он пробил ограждение набережной Лебяжьей канавки, перелетел через канал и врезался в ограду Летнего сада. От удара машина получила серьезные повреждения.

За рулем находился 18-летний молодой человек, накануне отпраздновавший совершеннолетие. Внешние признаки указывали на его опьянение, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Сам водитель не пострадал, но четверо его пассажиров в возрасте 18 и 19 лет, включая 16-летнюю девушку, получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.

В настоящее время полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.