Во Владивостоке водитель сбил пешеходов после драки

Во Владивостоке сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в хулиганстве на улице Сахалинской. В ходе мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видеозапись, на которой автомобиль Toyota Aqua совершает наезд на двух человек. Ранее в полицию поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный водитель сбил пешеходов на придомовой территории, повредил припаркованную машину и скрылся.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Приморскому краю, в ходе разбирательства установлено, что инциденту предшествовал конфликт. Во время поездки между водителем и его знакомыми произошла драка, в результате которой мужчина получил телесные повреждения. Разозлившись, он сел за руль и, пытаясь уехать, совершил намеренный наезд на своих оппонентов.

Личность злоумышленника была оперативно установлена — им оказался 25-летний иностранный гражданин. Сотрудники полиции нашли и задержали мужчину. В отношении него Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.